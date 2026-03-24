Москвичам рассказали, куда жаловаться из-за света рекламных щитов

Юрий Нетреба призвал граждан, которым яркое освещение рекламных щитов мешает вести привычный образ жизни, писать в Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор и Департамент потребительского рынка Москвы могут провести проверку уровня освещения рекламных щитов на жизнь жителей. Об этом НСН рассказал юрист в сфере защиты ЖКХ, адвокат Юрий Нетреба.

Ранее жители подмосковного Красногорска пожаловались, что страдают бессонницей из-за слишком ярких рекламных щитов. Свет распространяется сразу на десятки многоэтажек, в которых живут тысячи человек, видео публикует Telegram-канал Mash. Большинство жителей жалуются на отсутствие сна на протяжении последних недель и отмечают, что от света не спасают ни жалюзи, ни шторы блэкаут, ни маски для сна. Нетреба раскрыл, как можно решить проблему.

«Нарушения условий проживания должна зафиксировать служба Роспотребнадзора и дать свое экспертное заключение в отношении уровня санации и превышения допустимых норм. Поэтому надо однозначно обратиться в Роспотребнадзор, который должен вынести предписание по прекращению деятельности данных осветительных приборов, либо снижению их активности. Думаю, что без экспертного заключения ограничить освещение щитов не удастся. В Москве есть Департамент потребительского рынка, он может организовать проверку и совместно с Роспотребнадзором определить, имеется ли нарушение прав граждан, либо все в допустимых нормах», - рассказал он.

Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил НСН, что нужно запретить рекламу на знаках дорожного движения, так как отвлечение внимания на доли секунды приводит к ДТП практически в 90% случаев.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:Реклама

Горячие новости

Все новости

партнеры