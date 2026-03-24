Роспотребнадзор и Департамент потребительского рынка Москвы могут провести проверку уровня освещения рекламных щитов на жизнь жителей. Об этом НСН рассказал юрист в сфере защиты ЖКХ, адвокат Юрий Нетреба.

Ранее жители подмосковного Красногорска пожаловались, что страдают бессонницей из-за слишком ярких рекламных щитов. Свет распространяется сразу на десятки многоэтажек, в которых живут тысячи человек, видео публикует Telegram-канал Mash. Большинство жителей жалуются на отсутствие сна на протяжении последних недель и отмечают, что от света не спасают ни жалюзи, ни шторы блэкаут, ни маски для сна. Нетреба раскрыл, как можно решить проблему.