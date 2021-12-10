Ночь на 10 декабря в Москве стала самой холодной в сезоне
Ночь на пятницу, 10 декабря, стала самой холодной в текущем сезоне в Москве. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Минувшей ночью на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров застыли на отметке минус 15,6, что в 2 раза холоднее климатической нормы, - это самая холодная ночь текущего сезона», — рассказал метеоролог в беседе с РИА Новости.
При этом в Подмосковье зафиксировали двадцатиградусные морозы, температуры в ряде городов оказались на 7-10 градусов ниже средних показателей метеостатистики. Так, в Клину столбики термометров опускались до минус 24,1 градуса, пишет RT. В Волоколамске холодало до минус 23,4, в Черустях ночью зафиксировали 23 градуса мороза. Также температура опускалась ниже минус двадцати в Талдоме, Электростали, Дмитрове, Солнечногорске, Ново-Иерусалиме, Егорьевске.
Как отметил Тишковец, погода продолжит бить рекорды: в ночь на субботу также ожидаются аномальные морозы. Однако с воскресенья холод начнет отступать, и уже в начале следующей недели температура вернется в пределы нормы.
Ранее метеоролог заявил, что в столице фиксируют морозы, характерные для начала января, пишет «Свободная пресса».
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