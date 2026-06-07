Женская сборная России по футболу во второй раз за неделю обыграла команду Китая

Женская сборная России по футболу одержала победу над китайской командой во втором товарищеском матче.

Женская сборная России по футболу проиграла команде КНДР в товарищеском матче

Встреча в китайском городе Ухань завершилась со счетом 1:0 в пользу россиянок. Мяч на 72-й минуте забил Анна Кожникова.

В первом матче, состоявшемся 3 июня, россиянки также выиграли у китайских футболисток со счетом 2:1. Учебно-тренировочные сборы российской сборной завершатся 8 июня.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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