Женская сборная России по футболу во второй раз за неделю обыграла команду Китая

Встреча в китайском городе Ухань завершилась со счетом 1:0 в пользу россиянок. Мяч на 72-й минуте забил Анна Кожникова.

В первом матче, состоявшемся 3 июня, россиянки также выиграли у китайских футболисток со счетом 2:1. Учебно-тренировочные сборы российской сборной завершатся 8 июня.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».