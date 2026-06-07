Женская сборная России по футболу во второй раз за неделю обыграла команду Китая
Женская сборная России по футболу одержала победу над китайской командой во втором товарищеском матче.
Встреча в китайском городе Ухань завершилась со счетом 1:0 в пользу россиянок. Мяч на 72-й минуте забил Анна Кожникова.
В первом матче, состоявшемся 3 июня, россиянки также выиграли у китайских футболисток со счетом 2:1. Учебно-тренировочные сборы российской сборной завершатся 8 июня.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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