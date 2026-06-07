Четыре человека погибли, один ранен в ДТП на Ставрополье

По данным краевого ГАИ, ДТП произошло днем 7 июня 2026 года на 128-м километре автодороге Минеральные Воды - Александровское, когда 80-летний водитель «Лады Гранты» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2104 и Hyundai.

В результате жесткого столкновения на месте погибли сам пожилой автомобилист, двое пассажиров «Гранты» и пассажир иномарки. Водитель «Жигулей» выжил, но был госпитализирован с травмами.

Ранее в Удмуртии в ДТП с двумя авто погибли пять человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».