Четыре человека погибли, один ранен в ДТП на Ставрополье

Четыре человека погибли, один получил травмы в ДТП в Минераловодском округе Ставропольского края. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В Удмуртии в ДТП с двумя авто погибли пять человек

По данным краевого ГАИ, ДТП произошло днем 7 июня 2026 года на 128-м километре автодороге Минеральные Воды - Александровское, когда 80-летний водитель «Лады Гранты» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2104 и Hyundai.

В результате жесткого столкновения на месте погибли сам пожилой автомобилист, двое пассажиров «Гранты» и пассажир иномарки. Водитель «Жигулей» выжил, но был госпитализирован с травмами.

Ранее в Удмуртии в ДТП с двумя авто погибли пять человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ДТПСтавропольский КрайРоссия

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