Четыре человека погибли, один ранен в ДТП на Ставрополье
Четыре человека погибли, один получил травмы в ДТП в Минераловодском округе Ставропольского края. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
По данным краевого ГАИ, ДТП произошло днем 7 июня 2026 года на 128-м километре автодороге Минеральные Воды - Александровское, когда 80-летний водитель «Лады Гранты» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2104 и Hyundai.
В результате жесткого столкновения на месте погибли сам пожилой автомобилист, двое пассажиров «Гранты» и пассажир иномарки. Водитель «Жигулей» выжил, но был госпитализирован с травмами.
Ранее в Удмуртии в ДТП с двумя авто погибли пять человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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