«Мы около семи лет сотрудничаем с фондом, дружим и всячески помогаем. Мы обзвонили всех артистов, кто был свободен на эту дату, все согласились принять участие в фестивале. Лето — пора фестивалей, сольных концертов, к сожалению, не все смогли поучаствовать, тем более что мы достаточно поздно начали подготовку к мероприятию. Думаю, что в следующем году участников будет еще больше. Хочется сказать спасибо всем артистам, которые согласились принять участие и поддержать и НАШЕ Радио, и фонд “Дорога жизни”. Что касается активностей, ими занимался только фонд, мы отвечали лишь за музыкальную составляющую. Лично я бы из активностей посетил лекторий, потому что там заявлены очень интересные спикеры. Так как я уже давно не занимаюсь спортом, спортивная площадка точно не для меня. А еще хочется посетить гастрономическую активность, потому что два дня не ел», — сказал Паньков.

Собеседник НСН также объяснил, как гости фестиваля смогут помочь фонду.

«На территории фестиваля есть QR-коды, работают волонтеры, которые рассказывают о деятельности фонда. Можно как сразу перевести деньги, так и потом помочь адресно, изучив все программы фонда», — отметил он.

В заключение Паньков рассказал, какие еще мероприятия пройдут в ближайшее время при поддержке НАШЕго Радио.

«Планируется традиционный футбольный кубок НАШЕго Радио и большие сольные концерты наших артистов, которых мы поддерживаем», — заключил он.

Среди участников фестиваля — Вадим Самойлов и группа «Агата Кристи», Диана Арбенина и «Ночные Снайперы», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов и группа «АнимациЯ», «Капитан Макс», SADLESS, «Дела Поважнее», CASUAL.

Ранее директор фонда «Дорога жизни» Анна Котельникова заявила, что фестиваль «Музыка жизни» — семейное мероприятие, где каждый гость может увидеть, что ограничения по здоровью — не повод отказываться от привычных радостей, это демонстрируют подопечные фонда. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

