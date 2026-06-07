Игорь Паньков рассказал, как НАШЕ Радио помогает фонду «Дорога жизни»
Помочь подопечным фонда «Дорога жизни» можно как через QR-коды, установленные на площадке фестиваля «Музыка жизни», так и адресно, изучив все программы фонда, сказал НСН Игорь Паньков.
Радиостанция НАШЕ Радио, которая выступила организатором фестиваля «Музыка жизни», на протяжении уже семи лет сотрудничает с фондом «Дорога жизни», подопечным которого будут направлены все собранные средства. Об этом спецкору НСН заявил программный директор НАШЕго Радио и генеральный продюсер НАШЕго Радио и «Мультимедиа Холдинга» Игорь Паньков.
Приуроченный к Международному Дню защиты детей благотворительный фестиваль «Музыка жизни» проходит 7 июня на площадке у Останкинской телебашни. Мероприятие состоялось при поддержке фонда «Дорога жизни», Останкинской телебашни, а также НАШЕго Радио. Паньков отметил, что радиостанция помогает фонду порядка семи лет.
«Мы около семи лет сотрудничаем с фондом, дружим и всячески помогаем. Мы обзвонили всех артистов, кто был свободен на эту дату, все согласились принять участие в фестивале. Лето — пора фестивалей, сольных концертов, к сожалению, не все смогли поучаствовать, тем более что мы достаточно поздно начали подготовку к мероприятию. Думаю, что в следующем году участников будет еще больше. Хочется сказать спасибо всем артистам, которые согласились принять участие и поддержать и НАШЕ Радио, и фонд “Дорога жизни”. Что касается активностей, ими занимался только фонд, мы отвечали лишь за музыкальную составляющую. Лично я бы из активностей посетил лекторий, потому что там заявлены очень интересные спикеры. Так как я уже давно не занимаюсь спортом, спортивная площадка точно не для меня. А еще хочется посетить гастрономическую активность, потому что два дня не ел», — сказал Паньков.
Собеседник НСН также объяснил, как гости фестиваля смогут помочь фонду.
«На территории фестиваля есть QR-коды, работают волонтеры, которые рассказывают о деятельности фонда. Можно как сразу перевести деньги, так и потом помочь адресно, изучив все программы фонда», — отметил он.
В заключение Паньков рассказал, какие еще мероприятия пройдут в ближайшее время при поддержке НАШЕго Радио.
«Планируется традиционный футбольный кубок НАШЕго Радио и большие сольные концерты наших артистов, которых мы поддерживаем», — заключил он.
Среди участников фестиваля — Вадим Самойлов и группа «Агата Кристи», Диана Арбенина и «Ночные Снайперы», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов и группа «АнимациЯ», «Капитан Макс», SADLESS, «Дела Поважнее», CASUAL.
Ранее директор фонда «Дорога жизни» Анна Котельникова заявила, что фестиваль «Музыка жизни» — семейное мероприятие, где каждый гость может увидеть, что ограничения по здоровью — не повод отказываться от привычных радостей, это демонстрируют подопечные фонда. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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