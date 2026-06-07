Пилот McLaren и действующий чемпион «F-1» Ландо Норрис сошел с гонки в Монако

На 45-м круге британец потерял скорость из-за проблем с силовой установкой, пропустил группу машин и заехал в боксы. На предыдущем этапе в Канаде он также досрочно завершил гонку из-за технических неисправностей. Норрис впервые в карьере досрочно сошел с двух гонок подряд.

В Гран-при Монако также сошел с дистанции четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (проблемы с двигателем после старта), а напарник француз Исак Хаджар сообщил о неисправности силовой установки и заявил, что двигатель может взорваться в ближайшее время.

Для «Макларена» Гран-прой Монако стал тысячным в истории «Формулы-1». Команда дебютировала на трассе в 1966 году.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Гран-при Турции вернется в календарь чемпионата «Формулы-1», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».