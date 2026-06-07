Развожаев: 18 украинских БПЛА сбили над Севастополем

18 украинских БПЛА сбиты над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в «Максе».

Минобороны: Российская армия за ночь сбила 95 беспилотников

Как написал губернатор Михаил Развожаев, наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили очередную атаку. Всего было сбито 18 БПЛА в акватории моря в районе Парка Победы, Северной стороны, Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес. Пострадавших нет.

Развожаев уточнил, что спасательная служба города зафиксировала падение осколков от сбитых беспилотников на дорогу в одном из СНТ на Фиоленте.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 7 июня российские силы ПВО сбили 95 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиСевастопольРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры