Развожаев: 18 украинских БПЛА сбили над Севастополем

Как написал губернатор Михаил Развожаев, наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили очередную атаку. Всего было сбито 18 БПЛА в акватории моря в районе Парка Победы, Северной стороны, Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес. Пострадавших нет.

Развожаев уточнил, что спасательная служба города зафиксировала падение осколков от сбитых беспилотников на дорогу в одном из СНТ на Фиоленте.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 7 июня российские силы ПВО сбили 95 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».