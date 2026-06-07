Развожаев: 18 украинских БПЛА сбили над Севастополем
18 украинских БПЛА сбиты над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в «Максе».
Как написал губернатор Михаил Развожаев, наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили очередную атаку. Всего было сбито 18 БПЛА в акватории моря в районе Парка Победы, Северной стороны, Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес. Пострадавших нет.
Развожаев уточнил, что спасательная служба города зафиксировала падение осколков от сбитых беспилотников на дорогу в одном из СНТ на Фиоленте.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 7 июня российские силы ПВО сбили 95 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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