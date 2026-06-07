Трамп: США и Иран очень близки к заключению соглашения

США и Иран очень близки к заключению соглашения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC.

Трамп намекнул на возобновление военных действий против Ирана

По его словам, открытыми остаются всего пара вопросов, которые «даже не кажутся столь существенными». Вместе с тем, президент США отметил, что если сделка с Ираном не будет заключена в ближайшее время, штаты готовы завершить дело военным путем.

Трамп также сообщил, что по-прежнему намерен уничтожить запасы иранского обогащенного урана после его извлечения американскими силами. При этом он подчеркнул, что внимательно следит за попытками Ирана вывезти ядерный материал с помощью спутников.

«У нас есть камеры, наведенные на это, - сказал Трамп. - Если бы кто-то туда отправился, если бы вы пошли туда, то я смог бы прочитать ваше имя на нагрудном значке».

Ранее Трамп заявил о желании встретиться с верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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