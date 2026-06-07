Иранский политик: Проход через Ормузский пролив стоит до $2 млн за судно

По словам Зангане, сборы поступают в казну в полном соответствии с бюджетным законодательством. Часть платежей производится не наличными, а криптовалютой USDT (стейблкоином, привязанным к доллару) или через бартерные сделки.

Для контроля за сбором платы с судов за пересечение Ормузского пролива в Тегеране создан специальный орган - Управление проливом Персидского залива, который работает под надзором Высшего совета национальной безопасности.

Всего с начала мая заявки для безопасного прохода через пролив подали уже 300 иностранных судов.

Ранее глава комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что у России и Китая будут особые условия прохода через Ормузский пролив, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».