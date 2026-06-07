СМИ: Великобритания осталась без действующих атомных подлодок

Королевские военно-морские силы Великобритании столкнулись с ситуацией, когда ни одна из имеющихся атомных подводных лодок не выполняет боевые задачи. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники, знакомые с положением дел во флоте.

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По данным издания, весь парк многоцелевых атомных субмарин класса Astute находится в портах и проходит этапы технического обслуживания или ремонта. Все пять подлодок проекта временно выведены из эксплуатации. Шестая субмарина уже передана флоту, но пока не готова к полноценному выполнению задач.

Ввод в строй стратегических подводных лодок класса Dreadnought ожидается лишь через несколько лет.

Ранее Financial Times назвала российскую атомную подводную лодку «Хабаровск» главным вызовом для ВМС Великобритании, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодлодкиВеликобритания

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