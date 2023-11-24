Нижний Новгород стал самым доступным направлением для перелетов в январе

Специалисты проанализировали стоимость билетов по стране и перелетов в ближнее и дальнее зарубежье в ноябре, выбрав три самых доступных направления в каждой категории.

В число лидеров бюджетных направлений для перелетов по РФ из столицы вошли Псков (7 тысяч рублей) и Санкт-Петербург (от 9 800 рублей).

Среди стран ближнего зарубежья дешевле всего оказались полеты в Белоруссию: билеты до Минска и обратно стоят от 14 300 рублей. Из Москвы в казахстанский Актау можно улететь, заплатив от 24 200 рублей. Также в число бюджетных направлений вошел Узбекистан: перелет в Фергану и обратно будет стоить от 26 000 рублей.

Путешественникам, отправляющимся в дальнее зарубежье, дешевле всего обойдется полет в Тегеран (от 28 200 рублей). Прямые перелеты в популярный у россиян Стамбул стоят от 41 600 рублей. Еще одно доступное направление — египетский Каир, стоимость авиабилетов сюда начинается от 53 700 рублей.

По данным «Авиасейлс», спрос на билеты у самостоятельно покупающих их туристов в предстоящие новогодние праздники вырос, доля бронирований увеличилась на 40% по сравнению с прошлым годом.

«Топ внутренних популярных направлений не изменился за год. Это традиционно Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. А вот из заграничных направлений в этом году страны ближнего зарубежья оказались популярнее Турции, а также в топ бронируемых направлений вошел Китай», — отметили в сервисе.

