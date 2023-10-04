Росстат: Стоимость перелета в эконом-классе упала более чем на 1000 рублей

Стоимость перелета эконом-классом по России в августе упала более чем на тысячу рублей. Об этом пишет РБК.

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По данным Росстата, в августе внутренний перелет в расчете на тысячу километров стоил 6556 рублей, что на 1083 меньше, чем месяцем ранее.

Уточняется, что цена бюджетных перелетов достигла максимума с 2010 года, когда рост составил 6892 рубля.

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ФОТО: РИА Новости
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