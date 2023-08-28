Гидролог: Нижний Дон и Крым рискуют столкнуться с дефицитом воды
Гидролог Михаил Болгов заявил НСН, что в Калмыкии, на Ставрополье и в районе Нижнего Дона воды пока хватает, но при развитии промышленности и транспорта нужны будут дополнительные источники.
С дефицитом воды в промышленных масштабах могут столкнуться Калмыкия, Ставрополье и район Нижнего Дона. При развитии промышленности и транспорта в регионах необходимо искать новые источники, заявил гидролог, завлабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов в беседе с НСН.
Все больше европейских регионов сталкиваются с засухой и дефицитом воды, пишет Financial Times. Издание прогнозирует усиление беспорядков на фоне «водного кризиса» и приводит в пример столкновения между фермерами во Франции и Испании — крупнейшими потребителями воды в Европе. Дефицит также ударит по производителям энергии, поскольку вода необходима для охлаждения атомных электростанций и для выработки гидроэлектроэнергии. Болгов отметил, что с подобными проблемами могут столкнуться и российские регионы.
«У нас есть районы, где воды не так много, есть регионы, в которых есть дефицит, например, Калмыкия, Ставрополье, Нижний Дон. В Омске мы никак не построим гидроузел, чтобы обеспечить водонапорные сооружения и судоходство. Это регионы с напряженным водохозяйственным балансом. Хватает воды на первую необходимость, а дальше при развитии промышленности нужно принимать меры», - рассказал он.
По его словам, самым дефицитным регионом в этом плане является Крым, но не менее сложная ситуация на Дону, где есть необходимость расширить транспортную систему – для этого нужна будет вода.
«У нас в советское время создана очень мощная хозяйственная структура. Но на Дону она на пределе, подсчеты говорят об этом. Если мы собираемся увеличивать производство, расширять транспорт, что в регионе очень принципиально, нужны дополнительные источники. Дон – это единственный для нас выход в море в этой части. Мы пытаемся ставить это в планы наших национальных проектов. Если мы начнем развивать нашу экономику, придется искать дополнительные источники энергии и воды, соответственно. Иначе экономика останется без воды. Самый дефицитный район – это Крым», - объяснил собеседник НСН.
Болгов также подчеркнул, что особенность климата ряда регионов не позволяет «копить» воду в больших гидроузлах, так как случаются и периоды многоводья.
«Климат у нас такой, что периодически засушливые периоды, а потом наоборот многоводье. Поэтому большие гидроузлы построить нельзя, потому что мы просто затопим все. В Центральной России летом воды больше за счет теплой зимы. Проще говоря, снег тает зимой, уходит в подземные воды, а летом питает реки», - заключил гидролог.
По данным исследования TU Graz, сильная засуха наблюдается в Европе еще с 2018 года. Повышение температуры затрудняет восстановление водных ресурсов, и в регионе возникает «опасный цикл»: доступ к воде становится все более ненадежным. Для восстановления ее нормального уровня необходимо почти десять лет большого количества осадков, передает «Радиоточка НСН».
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