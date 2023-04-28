Нижегородцам будут платить за сообщения о пьяных водителях

Жители Нижегородской области будут получать денежное вознаграждение за информацию о водителях, которые управляют транспортом в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Бдительным гражданам предлагается сообщать о пьяных водителях по телефону 112. После получения информации автомобиль будет остановлен ближайшим экипажем ДПС.

«Если факт... будет подтвержден, сообщивший о нем и предотвративший таким образом потенциальное ДТП может обратиться в полицию с заявлением на получение денежной выплаты в размере две тысячи рублей», - указали в правительстве.

Отмечается, что система начнёт работать с 1 мая 2023 года, в случае одобрения решения о вознаграждении, деньги будут перечисляться на банковскую карту в течение 10 рабочих дней.

Ранее в России вступили в силу новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение, причинами для его проведения могут быть запах алкоголя, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или неадекватное поведение, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/ Юрий Стрелец
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