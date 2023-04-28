Нижегородцам будут платить за сообщения о пьяных водителях
Жители Нижегородской области будут получать денежное вознаграждение за информацию о водителях, которые управляют транспортом в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Бдительным гражданам предлагается сообщать о пьяных водителях по телефону 112. После получения информации автомобиль будет остановлен ближайшим экипажем ДПС.
«Если факт... будет подтвержден, сообщивший о нем и предотвративший таким образом потенциальное ДТП может обратиться в полицию с заявлением на получение денежной выплаты в размере две тысячи рублей», - указали в правительстве.
Отмечается, что система начнёт работать с 1 мая 2023 года, в случае одобрения решения о вознаграждении, деньги будут перечисляться на банковскую карту в течение 10 рабочих дней.
Ранее в России вступили в силу новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение, причинами для его проведения могут быть запах алкоголя, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или неадекватное поведение, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 548 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 775 / сут.
- Патриарх Кирилл лишил Андрея Кураева священного сана
- Путин подписал закон по установке диагноза «наркомания»
- Нижегородцам будут платить за сообщения о пьяных водителях
- Путин увеличил налоговые вычеты по НДФЛ
- В России запретили продавать вейпы детям
- Указ: за диверсии в России грозит наказание до 20 лет колонии
- Путин ввел в России пожизненное лишение свободы за госизмену
- Набиуллина призвала готовиться к повышению ключевой ставки
- Глава Белгородской области заявил о гибели двоих жителей в запрещенной зоне
- В Рязанской области отказались от массовых мероприятий на майские праздники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru