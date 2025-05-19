Путин провел телефонный разговор с Трампом из центра «Сириус» в Сочи
Президент России Владимир Путин созвонился с американским лидером Дональдом Трампом, находясь на территории образовательного центра «Сириус» в Сочи. Факт разговора подтвердили в пресс-службе Кремля.
О звонке ранее сообщил журналист Павел Зарубин, отметив, что беседа состоялась в понедельник.
По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, разговор прошел в 17:00 пмск и носил важный характер в контексте прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров между делегациями России и Украины.
О своем намерении провести беседу с Путиным американский президент анонсировал 17 мая, сообщив в комментарии для прессы, что разговор запланирован на 19 мая, передает «Радиоточка НСН».
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