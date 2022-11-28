Женщина, задавившая в Москве мать и ребёнка, была в наркотическом опьянении
Женщина, которая насмерть сбила мать и ребёнка на северо-западе Москвы, управляла автомобилем в состоянии наркотического опьянения, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что данный факт был подтверждён результатами медицинского освидетельствования. Таким образом теперь 37-летней женщине, вместо максимальных семи лет лишения свободы, грозит до 15 лет колонии.
Смертельное ДТП произошло на улице Свободы в Москве вечером 27 ноября. Водитель не справилась с управлением и её автомобиль Kia вылетел на тротуар, сбив женщину и двух её несовершеннолетних детей, сообщает телеканал «360». В результате ДТП мать и один ребёнок погибли.
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