Нижегородский губернатор заставил магазин снизить цены на «Доширак»

Губернатору Нижегородской области Глебу Никитину пожаловались мобилизованные на завышенные цены на лапшу быстрого приготовления «Доширак» в магазине, которой расположен поблизости от военной части в Мулино, говорится в Telegram-канале главы региона.

Как отмечается, военнослужащих возмутил тот факт, что эта же лапша продаётся значительно по более низкой цене в других торговых точках посёлка.

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Губернатор согласился с доводами военных, что это «не дело».

Спустя сутки цена на лапшу в этом магазине снизилась до 65 рублей. Кроме того, подешевели и другие товары.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что лично обсудит с россиянами поддержку мобилизованных, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ГубернаторЖалобаВоеннослужащиеНижегородская Область
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