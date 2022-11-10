Нижегородский губернатор заставил магазин снизить цены на «Доширак»

Губернатору Нижегородской области Глебу Никитину пожаловались мобилизованные на завышенные цены на лапшу быстрого приготовления «Доширак» в магазине, которой расположен поблизости от военной части в Мулино, говорится в Telegram-канале главы региона.

Как отмечается, военнослужащих возмутил тот факт, что эта же лапша продаётся значительно по более низкой цене в других торговых точках посёлка.