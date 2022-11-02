Путин: Поддержка военнослужащих — святая обязанность всех уровней власти
Поддержка военнослужащих – это святая обязанность всех уровней власти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, сообщает РИА Новости.
«Необходимо подумать о каждом из российских военнослужащих, в том числе о мобилизованных, и оказать прямую адресную поддержку им самим и их близким, их семьям», - подчеркнул президент.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что подготовка мобилизованных находится во внимании Путина, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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