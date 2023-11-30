Нижегородские депутаты предложили ввести в РФ запрет на аборты в частных клиниках
Депутаты законодательного собрания Нижегородской области направят в Госдуму законопроект о запрете абортов в частных клиниках, который предлагают сделать федеральным. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее парламентарии предложили внести поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан» и сократить до 8 недель срок, на котором возможно прерывание беременности, а также исключить эту процедуру из перечня услуг в частных медучреждениях Нижегородской области. Инициативу одобрили в первом чтении.
Между тем член Совета Федерации Ольга Ковитиди предложила рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за склонение к аборту, напоминает «Свободная пресса». При этом сенатор призвала четко регламентировать вопросы, связанные с прерыванием беременности по медицинским показаниям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru