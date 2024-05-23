Nissan создал духи с ароматом автомобильных шин

Отмечается, что духи пахнут жженой автомобильной резиной, цветущей вишней, жженым сахаром и розмаринов. Создатели не раскрывают рецептуру нового аромата. Известно лишь то, что при создании духов использовалась пыль от покрышек.

Духи назвали Smell my Dust, что можно перевести как «Вдохни мою пыль».

Ранее производитель элитных автомобилей Lamborghini совместно с японской компанией Technics разработали виниловый проигрыватель SL-1200M7B , а также записали на пластинку звучание нескольких моделей спортивных автомобилей с легендарным двигателем V12, напоминает «Радиоточка НСН».

