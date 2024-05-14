Lamborghini выпустила виниловый проигрыватель и пластинки

Дизайн проигрывателя вдохновлен культовым Y-образным узором Lamborghini. Также покупателей будет ждать эксклюзивный подарок в виде виниловой пластинки со звуками мощного двигателя и движения шести различных суперкаров Lamborghini, а еще коврик и две наклейки с логотипами Automobili Lamborghini и Technics.

Сам винил представляет собой диск с картинками, на котором изображена шина одной из последних моделей Lamborghini, Revuelto. Клиенты могут наслаждаться звуками двигателя, когда колесо вращается на поворотной платформе. Ценители рева мотора смогут приобрести проигрыватель с пластинками уже в июле. Продукция представлена лимитированным тиражом и ее стоимость пока не называется.

Ранее британский стартап создал из растительных материалов EvoVinyl альтернативу классическим виниловым пластинкам, при производстве которых используется пластик, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

