Lamborghini выпустила виниловый проигрыватель и пластинки
Производитель дорогих автомобилей Lamborghini совместно с японской компанией Technics разработали виниловый проигрыватель SL-1200M7B , а также записали на винил звучание нескольких флагманских моделей спортивных автомобилей с легендарным двигателем V-12.
Дизайн проигрывателя вдохновлен культовым Y-образным узором Lamborghini. Также покупателей будет ждать эксклюзивный подарок в виде виниловой пластинки со звуками мощного двигателя и движения шести различных суперкаров Lamborghini, а еще коврик и две наклейки с логотипами Automobili Lamborghini и Technics.
Сам винил представляет собой диск с картинками, на котором изображена шина одной из последних моделей Lamborghini, Revuelto. Клиенты могут наслаждаться звуками двигателя, когда колесо вращается на поворотной платформе. Ценители рева мотора смогут приобрести проигрыватель с пластинками уже в июле. Продукция представлена лимитированным тиражом и ее стоимость пока не называется.
Ранее британский стартап создал из растительных материалов EvoVinyl альтернативу классическим виниловым пластинкам, при производстве которых используется пластик, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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