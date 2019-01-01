Общество

Нино Катамадзе заявила о прекращении выступлений в России

30 июня19:29


Известная грузинская исполнительница Нино Катамадзе отказалась выступать в России в знак поддержки протестов в Тбилиси.

Ее последним выступлением в России стал московский концерт на прошлой неделе на фестивале «Усадьба Jazz», за участие в котором певицу раскритиковали на родине. О том, что она прекращает выступать в России, певица написала в Facebook. Она также поддержала демонстрантов, требующих отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии.

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Напомним, в ночь на воскресенье в Тбилиси состоялся тaк нaзывaемый «Марш свободы». В шествии приняли учaстие порядкa 5-7 тысяч грaждaн, в том числе предстaвители оппозиционных пaртий. Целью aкции стaло требовaние отстaвки глaвы МВД Грузии Георгия Гaхaрии.

Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН обвинил последователей экс-президента Михаила Саакашвили в ночных беспорядках в Тбилиси.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
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