Любит-не-любит. Шевчук и Лоза поспорили о Грузии

«Большое количество людей с антироссийскими плакатами в Грузии. А это ж говорит о чем, что общие грузинские настроения такие. Это же не придумал никто, никто же не сидит в компьютере не рисует этих ребят. И когда заявляет президент Грузии о том, что мы «враги и оккупанты», она же выражает мнение народа. Ее же выбирал тот самый народ и выбирал как раз из-за этих лозунгов, из-за ее позиции по России. Значит, это общие настроения? Общие. А раз общие настроения, то и мы должны быть к этому готовы, к тому, что нас там не очень любят. Если вы хотите куда-то ехать отдыхать, посмотрите в интернете, как относятся к вам в той стране, в которую вы собрались. В Грузии относятся плохо».

