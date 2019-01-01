Любит-не-любит. Шевчук и Лоза поспорили о Грузии
Известные музыканты об ухудшении российско-грузинских отношений
Всплеск антироссийских настроений в Грузии на фоне внутриполитического обострения повлек за собой весьма жесткую реакцию Москвы, последствия которой обсуждались на этой неделе. Дело уже не в том, кто на чей стул сел, а в том, что резкое ухудшение российско-грузинских отношений коснется или уже коснулось сотен тысяч людей в обеих странах: введен запрет на авиасообщение между Россией и Грузией, Роспотребнадзор внезапно заинтересовался качеством грузинских вина и минералки. Скорей бы все закончилось, - заметил в этой связи в эфире НСН лидер группы ДДТ Юрий Шевчук.
«Я надеюсь и молю бога, чтобы все успокоилось. Понятно, что старые обиды есть, они никуда не делись, не решены. Но, с другой стороны, сам я Грузию очень люблю, мы туда ездим на концерты. Главный бренд Грузии – встречать гостей. Я думаю, они от этого бренда не откажутся. А для нас главное – туда приезжать, купаться в любви и добре. Я вообще, знаете, за дружбу, как тот кот из мультика».
Действия сторон на новом витке конфликта напомнили Юрию Шевчуку средневековье, тогда как мир должен идти вперед.
«Это не политика двадцать первого века. Ну, со всех сторон это какое-то средневековье: ущемить соседа, наступить на ногу. Все это мне не нравится. Мне кажется, человечество должно в другую сторону развиваться», - заявил лидер ДДТ.
Не разделяет оптимизма Юрия Шевчука известный своими неординарными суждениями музыкант Юрий Лоза. В Грузии, по его мнению, к россиянам относятся плохо, обилие антироссийских лозунгов и заявления грузинского президента тому подтверждение, - заявил Юрий Лоза в эфире НСН.
«Большое количество людей с антироссийскими плакатами в Грузии. А это ж говорит о чем, что общие грузинские настроения такие. Это же не придумал никто, никто же не сидит в компьютере не рисует этих ребят. И когда заявляет президент Грузии о том, что мы «враги и оккупанты», она же выражает мнение народа. Ее же выбирал тот самый народ и выбирал как раз из-за этих лозунгов, из-за ее позиции по России. Значит, это общие настроения? Общие. А раз общие настроения, то и мы должны быть к этому готовы, к тому, что нас там не очень любят. Если вы хотите куда-то ехать отдыхать, посмотрите в интернете, как относятся к вам в той стране, в которую вы собрались. В Грузии относятся плохо».
В чем-то Лоза, наверное, прав. Но верить хочется в слова Шевчука.
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