В Тбилиси нa улицы городa вновь вышли тысячи людей. Они устроили тaк нaзывaемый «Марш свободы», путь которого пролегaл от площaди Республики до площaди Свободы. В шествии приняли учaстие порядкa 5-7 тысяч грaждaн, в том числе предстaвители оппозиционных пaртий. Целью aкции стaло требовaние отстaвки глaвы МВД Грузии Георгия Гaхaрии.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН рассказал, что главными организаторами протестов стали последователи экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, «которые участвовали в развязывании военно-политической авантюры в 2008 году», и снова стремятся к власти в стране, пытаясь находить новые способы по устранению политических конкурентов.

«Министр МВД Грузии Георгий Гaхaрия – один из очень немногих лидеров правящей партии «Грузинская мечта», который сумел до событий 20 июня 2019 года приобрести на своем посту значительный положительный рейтинг. Своими сдержанными действиями, выступлениями он добился того, что люди заговорили – у «Мечты» появился настоящий, деятельный человек. Вот это стало костью в горле для нацистов Саакашвили, которые убеждены в том, что у «Грузинской мечты» не может быть сильного лидера, как Гахария. Действительно, рейтинг доверия к правящей партии очень упал, и прошлогодние выборы президента были прямой иллюстрацией к тому, насколько народ перестал доверять, уважать «мечтателей», которых он так поддерживал еще в 2012 году, когда надо было избавиться от садистского режима Саакашвили. Поэтому нацисты считают, что свалят Гахарию и смогут действовать дальше, чтобы вернуться к утраченной кормушке. Они же все миллионеры, обладают большим капиталом и хотят еще больше!» - заявил Мамрадзе.