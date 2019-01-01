«Кикабидзе надоел даже Грузии». Политолог о словах артиста в адрес России
Президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики в эфире НСН объяснил, почему заявления Вахтанга Кикабидзе не вызовут общественного резонанса.
Артист Вахтанг Кикабидзе рассказал о своем отношении к происходящим сейчас в Грузии событиям. В интервью «МК» он согласился с тем, что решение усадить в кресло спикера российского дипломата, возглавляющего Межпарламентскую ассамблею православия, Сергея Гаврилова исходило от правительства Грузии, а значит «они в одну игру играют, наверное». При этом на вопрос, как же страна будет выживать, если в нее перестанут приезжать российские туристы, Кикабидзе ответил, что это будет наказанием россиянам, которые лишатся отдыха, но «грузинам никогда нельзя забывать про мораль и патриотизм». На замечание корреспондента о том, что грузинские политики играют народом, как футбольным мячиком, артист заметил, что «политика — это очень грязная штука. Но если мы сейчас начнем разбирать российскую политику — я то же самое скажу
Президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики в беседе с НСН рассказал, что заявления одного из самых уважаемых граждан Грузии Вахтанга Кикабидзе уже давно не воспринимаются народом страны всерьез. Он также отметил, что это уже не первая подобная выходка артиста, а потому никакой реакции со стороны общественности не последует.
«Вахтанг Кикабидзе – это уже история и, к сожалению, это уже закончилось печально и для него, и для его поклонников, которые уважали его талант. Сейчас таких все меньше и меньше. Его чудачества уже никого не удивляют. Это и фотография рядом с фашистскими деятелями Украины. Это и те заявления, которые он раньше делал в адрес России, той страны, которая очень уважала его талант и оценила его заслуги. Уже и Грузии, в принципе, надоели его такие вот заявления. Я думаю, что возраст, конечно, берет свое, хотя многие в 80 лет абсолютно в своем уме. У Вахтанга, видимо, сказалась творческая бурная деятельность. Поэтому я не думаю, что это повлечет за собой какие-то особые последствия. Народ уже привык и не обращает внимания на такие высказывания. Вот если бы он был еще в фаворе, как раньше или руководителем каким-нибудь грузинским, тогда бы это, конечно, имело бы действие. А сейчас это очередное мнение пожилого, пусть и талантливого некогда уважаемого человека. Особых последствий это не повлечет, но просто очень обидно, когда вот так люди девальвируются и не думают об истинных интересах родины, а встают на путь “ура-патриотизма” какого-то оголтелого, который не принесет пользы Грузии», - объяснил он.
Собеседник НСН также выразил надежду на то, что напряженность в отношениях между Россией и Грузией скоро закончится. По его словам, уже сейчас в стране принимаются верные шаги на пути к созданию мира на территории государства.
«Будем надеяться, что отношения постепенно урегулируются. Народ уже прекрасно все это понимает и, в принципе, готов дать отпор тем, кто все это творит. Я хочу отметить, что руководство Грузии взялось наконец-то за действительно правильные решения. Вот тут хотят привлечь к ответственности одного из организаторов этих демаршей, попыток переворота, попыток революции, которые привели к крови на улицах. Я думаю, что это же надо делать и по отношению к другим, таким, как Бокерия, Церетели, Таргамадзе – те, кто стоят как раз у руля. Они заменили Саакашвили и все семь лет после его, как говорится, свержения, не дают Грузии спокойно жить и вовлекают страну все глубже в кризис и упадок», - сообщил Хомерики.
Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз сообщил в эфире НСН, что грузинское виноделие тотально зависит от российского рынка и запрет импорта в Россию обернется для большинства местных виноградарей разорением. Он пояснил, что с начала поставок из страны в 2013-ом году до конца апреля 2019 года было ввезено 213 миллионов бутылок вина.
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