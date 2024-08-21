Нилов рассказал, почему не был поддержан проект о выплатах за долгий брак

Проект закона, который на федеральном уровне закрепил бы поощрение россиян за вступление в брак и его продолжительность, не был поддержан, так как в ряде субъектов подобная мера уже действует, сообщает RT со ссылкой на председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.