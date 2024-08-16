Пилот по внедрению цифрового удостоверения многодетной семьи стартует 1 октября
Пилотный этап внедрения цифрового удостоверения многодетной семьи стартует во всех регионах России 1 октября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.
Отмечается, что порядок формирования и использования цифрового удостоверения, который позволит подтвердить наличие статуса многодетной семьи, будет отработан с октября по декабрь 2024 года.
В министерстве указали, что удостоверение с уникальным QR-кодом будет размещено в разделе «Семья и дети» на портале «Госуслуги», при наличии подтверждённой учётной записи. При этом пользоваться цифровым удостоверением смогут и родители, и их дети.
Ранее в Совете Федерации заявили, что единое удостоверение многодетной семьи позволит пользоваться льготами во время путешествий или при переезде в другой регион, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru