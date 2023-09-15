Нилов назвал неоднозначной идею ограничить для детей добавление друзей в соцсетях

Как отметил Нилов, инициатива направлена, с одной стороны, на обеспечение дополнительной безопасности детей и их защиту от злоумышленников и противоправного контента.

«С другой стороны, уже самые маленькие пользуются телефонами и социальными сетями. Если усилить контроль за контентом, то этим у нас занимается в том числе и такая организация, как "Лига безопасного интернета"», — подчеркнул парламентарий.

Нилов указал, что необходим контроль со стороны родителей, а также предложил усилить работу в части разъяснения возможного втягивания детей в «сомнительные процессы», которые могут негативно отразиться на них. По мнению депутата, чрезмерный запрет приведет к серьезному перекосу.

«Ничем хорошим это не закончится. Маркировка уже сегодня есть. Если эту маркировку выдерживать, то ограничения уже работают», — заключил Нилов.

