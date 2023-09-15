Нилов назвал неоднозначной идею ограничить для детей добавление друзей в соцсетях
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал неоднозначным предложение ограничить для несовершеннолетних свободное добавление друзей в соцсетях без предварительного одобрения родителей или опекунов. Об этом парламентарий заявил в беседе с RT.
Ранее глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ограничить для детей возможность добавления друзей без одобрения законных представителей с помощью опосредованной верификации заявки.
Как отметил Нилов, инициатива направлена, с одной стороны, на обеспечение дополнительной безопасности детей и их защиту от злоумышленников и противоправного контента.
«С другой стороны, уже самые маленькие пользуются телефонами и социальными сетями. Если усилить контроль за контентом, то этим у нас занимается в том числе и такая организация, как "Лига безопасного интернета"», — подчеркнул парламентарий.
Нилов указал, что необходим контроль со стороны родителей, а также предложил усилить работу в части разъяснения возможного втягивания детей в «сомнительные процессы», которые могут негативно отразиться на них. По мнению депутата, чрезмерный запрет приведет к серьезному перекосу.
«Ничем хорошим это не закончится. Маркировка уже сегодня есть. Если эту маркировку выдерживать, то ограничения уже работают», — заключил Нилов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru