Кабмин не поддержал запрет штрафов за лайки в соцсетях

В кабмине полагают, что инициатива не содержит статистических данных, свидетельствующих о необходимости предлагаемых изменений. Комиссия отметила, что ряд представленных в законопроекте формулировок не определены в законодательстве РФ.

«Проектируемые нормы не отвечают требованиям ясности и определенности и могут повлечь неоднозначное толкование на практике», - говорится в отзыве.

Законопроект о запрете штрафовать граждан за лайки в социальных сетях в марте 2023 года представила фракция партии «Новые люди» в Госдуме, сообщает «Радиоточка НСН».

