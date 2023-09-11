Кабмин не поддержал запрет штрафов за лайки в соцсетях
Комиссия правительства России не поддержала законопроект о запрете привлекать граждан к административной ответственности за лайки в соцсетях, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
В кабмине полагают, что инициатива не содержит статистических данных, свидетельствующих о необходимости предлагаемых изменений. Комиссия отметила, что ряд представленных в законопроекте формулировок не определены в законодательстве РФ.
«Проектируемые нормы не отвечают требованиям ясности и определенности и могут повлечь неоднозначное толкование на практике», - говорится в отзыве.
Законопроект о запрете штрафовать граждан за лайки в социальных сетях в марте 2023 года представила фракция партии «Новые люди» в Госдуме, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru