Летом не полетим: Россиянам посоветовали не торопиться за рубеж
Авиаэксперт Роман Гусаров в эфире НСН рассуждает о сроках по возобновлению международного авиасообщения
Глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству план по возобновлению международного авиасообщения в России. По его мнению, начать следует с государств СНГ. Полеты в другие страны предлагается возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Авиаэксперт, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в эфире НСН согласился, что открывать границы следует поэтапно, так как угроза коронавируса никуда не делась.
«Понятно, что не будет никакого мгновенного разрешения на международные полеты по всем направлениям. Это невозможно. С каждой страной надо вести двусторонние переговоры и решать и нам, и им. Угроза еще остается не только в других странах, но и мы сами являемся немалой угрозой. Евросоюз сейчас определяет Россию как страну с высокой степень растространения коронавируса, и планирует не допускать россиян на свою территорию еще достаточно долго. Китай тоже не спешит открывать с нами границу, никто не хочет получить новую волну эпидемии. Авиасообщение будет восстанавливаться с нашими ближайшими соседями, теми, кто будет готов нас принять. Затем это будет распространяться на отдельные страны. В первую очередь, я полагаю, это будут страны, куда россияне любят ездить отдыхать - черноморские и средиземноморские курорты, хотя тут тоже вопрос очень неоднозначный. Говорить о полном восстановлении авиасообщения даже в течение этого лета пока не приходится», - подчеркнул он.
По информации СМИ, соответствующее предложение Росавиации направлено в Роспотребнадзор. Также документ передали в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой, где уточнили, что вопрос открытия авиасообщения рассматривается, однако окончательные решения будут принимать с учетом договоренностей с другими государствами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru