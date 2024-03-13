«Никому не понятно!»: Джубга боится превращения в «зону», а Курба - мусорного полигона
Жители поселка близ Туапсе не хотят остаться без домов из-за «курортной зоны», а в Ярославской области пытаются защитить Волгу от будущего мусорного полигона.
Самый простой способ решить проблему – не создавать ее. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в марте получил сразу несколько обращений от россиян, пытающихся убедить чиновников не делать глупостей.
Так, в Ярославской области целый район бьет в колокола из-за планов строительства мусорного полигона, а жители поселка Джубга (на фото) в Краснодарском крае не хотят оказаться на улице из-за странных действий администрации.
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На днях к нам обратились жители Курбского сельского поселения в Ярославской области. Их встревожили планы построить мусорный полигон на месте бывшего карьера, что неизбежно приведет к загрязнению Волги.
«У нас есть полигон Скоково. Еще, как минимум, на 10 лет хватало его ресурсов, но по какой-то причине старый полигон закрывают, а новый хотят построить в водоохранной зоне. Через речку все это попадет в Волгу, все эти мусорные фильтраты. Раньше там карьер разрабатывался, поэтому очень близко находятся грунтовые воды. В полутора километрах жилая деревня Соловарово, с других сторон - большое село Мордвиново, Лопырево, прямо рядышком все, очень близко, в пяти километрах заказники находятся, большое село Ширинье, там находится детский дом и совхоз. Против мусорного полигона выступают жители всего Курбского сельского поселения. Все эти деревни относятся к Курбе, и Ярославль встал против», - рассказала НСН одни из местных жительниц.
По ее словам, «вбивать столбы» начали еще в декабре, 11 марта должны были завозить бытовки на место строительства, однако сейчас «все поутихло», что люди связывают с предстоящими выборами.
Мы попросили разобраться в ситуации губернатора Ярославской области Михаила Евраева.
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Поселок Джубга находится на побережье Черного моря рядом с Туапсе. Это первый поселок на море, если ехать от Краснодара в сторону Сочи. Однако местные власти внезапно решили нарушить идиллию, длившуюся долгие годы. В новом генплане зачем-то решили сделать двухкилометровую «курортную зону», в итоге под ударом оказались жители 500 домов.
«Администрация Туапсинского района заказала новый проект генплана, в результате в нем прописано, что в "курортной зоне" могут быть жилые дома, но не больше 30% земель, а там сейчас плотная застройка. Это весь центр поселка, он очень плотно застроен жилыми домами. Каким образом они будут остальные 70% вытеснять или выгонять, или сносить, как это будет выглядеть – непонятно. У многих это единственное жилье, люди живут там по 30-40 лет, там живут их дети, внуки. Мы боимся, что сейчас, если переведут в эту зону, потом мы со своими домами вообще ничего не сможем сделать. Это уже будут не жилые дома, там нельзя будет ничего: ни строить, ни делать реконструкцию, ни прописываться. Плюс, если поменяется администрация, они скажут: "Так, ребят, это зона отдыха, а у вас тут жилые дома, нецелевое использование". Могут и под снос подвести», - пожаловался НСН один из местных жителей.
По его словам, отдыхающие не селятся дальше 500 метров от моря, поэтому двухкилометровая «курортная зона» выглядит абсурдно.
«Где-то 500 домов попадает под эту историю, может больше. Сейчас ничего не мешает те участки, где находятся гостевые дома, перевести в коммерцию. Зачем это делать вот так, на всю площадь, никому непонятно. Тем более реально больше половины домов – это не гостевые дома, а обычные, где живут люди. Тем более, эти дома находятся на расстоянии до 2 км от моря, там и сезона нет, люди туда не доходят. Отдыхающие - на 500-метровой зоне», - добавил собеседник НСН.
Мы попросил краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева разобраться с горе-генпланом, пока не поздно.
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