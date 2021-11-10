«Никому не нужный мусор»: «Росатом» обвинили в пиаре на западных ядерных отходах

Регенерированный урана ввозится в РФ в рамках контракта между французской компанией Orano и «Росатомом». В госкомпании утверждают, что в дальнейшем в ходе переработки будет получено топливо для атомных станций, которое можно продать за рубеж. Однако экологи опасаются, что радиоактивный груз останется в России, и это откроет путь для аналогичных контрактов с другими странами.

Профессор Кузнецов считает, что вся эта история затеяна, чтобы доказать экономическую эффективность «Росатома», однако в результате Россия получит только лишнюю порцию никому не нужных вредных веществ.

«До каких пор мы будем превращаться в помойку для такого рода вещей? Сначала надо решить свои дела, тогда можно предлагать что-то другим странам в этом плане. При этом у нас самих не решён вопрос собственного отвального гексафторида урана. Просто ведомства пытаются доказать, что они ещё чего-то могут и крайне важны для российской экономики. Но это совершенно пустой трёп», - заметил собеседник НСН.

Груз из Франции прибыл в порт Усть-Луга в Ленинградской области, откуда 20 контейнеров с регенерированным ураном по железной дороге отправят в Северск (бывший Томск-7). По оценке экс-начальника инспекции по ядерной и радиационной безопасности Госатомнадзора СССР, есть определённые техногенные риски, связанные с транспортировкой:

«От Санкт-Петербурга до Северска 4,5 тысячи километров. Возможны аварийные ситуации, они уже случались ранее. Конечно, не вселенского масштаба, не Чернобыль, как это пытается представить Гринпис, но ситуации весьма неприятные, они могут привести к локальным загрязнениям».