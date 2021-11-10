«Никому не нужный мусор»: «Росатом» обвинили в пиаре на западных ядерных отходах
Экс-начальник инспекции Госатомнадзора СССР считает экономически необоснованным и вредным ввоз регенерированного урана в РФ.
Новая партия регенерированного урана будет доставлена вскоре в Россию из Франции для переработки. Два дня назад 20 контейнеров уже привезли в Санкт-Петербург. Это вещество не представляет собой ничего ценного с экономической точки зрения и не будет востребовано другими странами даже после передела. Такую оценку в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» дал бывший начальник инспекции по ядерной и радиационной безопасности Госатомнадзора СССР, профессор Владимир Кузнецов.
«К нам привезли отвальный гексафторид урана, это не отработанное ядерное топливо, отходы, но почти нерадиоактивные. Как такового урана в нём очень мало – порядка 0,02%. Никто в мире не знает, что с этим делать, он хранится в США, Канаде, во Франции. Никому не нужный «мусор». Собственно уран и так относительно дешёвый, но и его рынок крайне незначителен. Это связано с тем, что ряд стран отказались вообще от дальнейшего использования атомных станций после Чернобыля, Фукусимы. В этих условиях содержать производство ядерного топлива такого плана крайне нерентабельно и неэкономично», - подчеркнул эксперт.
Регенерированный урана ввозится в РФ в рамках контракта между французской компанией Orano и «Росатомом». В госкомпании утверждают, что в дальнейшем в ходе переработки будет получено топливо для атомных станций, которое можно продать за рубеж. Однако экологи опасаются, что радиоактивный груз останется в России, и это откроет путь для аналогичных контрактов с другими странами.
Профессор Кузнецов считает, что вся эта история затеяна, чтобы доказать экономическую эффективность «Росатома», однако в результате Россия получит только лишнюю порцию никому не нужных вредных веществ.
«До каких пор мы будем превращаться в помойку для такого рода вещей? Сначала надо решить свои дела, тогда можно предлагать что-то другим странам в этом плане. При этом у нас самих не решён вопрос собственного отвального гексафторида урана. Просто ведомства пытаются доказать, что они ещё чего-то могут и крайне важны для российской экономики. Но это совершенно пустой трёп», - заметил собеседник НСН.
Груз из Франции прибыл в порт Усть-Луга в Ленинградской области, откуда 20 контейнеров с регенерированным ураном по железной дороге отправят в Северск (бывший Томск-7). По оценке экс-начальника инспекции по ядерной и радиационной безопасности Госатомнадзора СССР, есть определённые техногенные риски, связанные с транспортировкой:
«От Санкт-Петербурга до Северска 4,5 тысячи километров. Возможны аварийные ситуации, они уже случались ранее. Конечно, не вселенского масштаба, не Чернобыль, как это пытается представить Гринпис, но ситуации весьма неприятные, они могут привести к локальным загрязнениям».
Как отмечают в российском отделении Greenpeace, на полигонах Томской, Свердловской, Иркутской областей и Красноярского края уже накоплено около миллиона тонн такого сырья. Кроме того, в результате переработки регенерированного урана образуются радиоактивные отходы, содержащие опасный изотоп уран-232.
Экологи в Европе требуют прекратить ввоз регенерированного урана в Россию, а также признать его ядерными отходами и исключить атомную энергетику из перечня «зелёных» технологий Европейского союза.
При этом ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия готова принимать на хранение отработанное ядерное топливо из других стран. Он отметил, что Россия выступает за развитие ядерной энергетики в качестве альтернативы станциям на ископаемом топливе и продвигает эту инициативу на всех международных климатических площадках
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