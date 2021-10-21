«Держат за болванов!» Руководство «Росатома» обвинили в саботаже инструкций

Руководство Росатома скрывает любые сложности, возникающие на российских атомных объектах, рассказал бывший начальник инспекции по ядерной и радиационной безопасности Госатомнадзора СССР, профессор Владимир Кузнецов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Об утечке пара на Ростовской атомной электростанции, стало известно ранее в четверг, 21 октября. В результате инцидента остановлен второй энергоблок.