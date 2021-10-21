«Держат за болванов!» Руководство «Росатома» обвинили в саботаже инструкций
На протяжении 15 лет руководство компании не выдает полноценную информацию по происшествиям в российской атомной энергетике, заявил Владимир Кузнецов.
Руководство Росатома скрывает любые сложности, возникающие на российских атомных объектах, рассказал бывший начальник инспекции по ядерной и радиационной безопасности Госатомнадзора СССР, профессор Владимир Кузнецов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Об утечке пара на Ростовской атомной электростанции, стало известно ранее в четверг, 21 октября. В результате инцидента остановлен второй энергоблок.
«По информации, которую дает "Росатом", вообще ничего нельзя сказать. "Росатом" всех граждан России держит за болванов в этом плане, он считает, что никто ничего не понимает и не знает, и откомментировать подобные заявления никто не может. В результате дается такая дозированная информация, по которой можно моделировать любую ситуацию с выбросом пара, и что-либо комментировать в этом случае сложно. Я могу с десяток назвать различных событий, в результате которого происходит выброс пара – так говорить грамотнее, это не утечка! Вопросы надо задавать в кризисный центр "Росатома", в общественный совет "Росатома". Есть положение по расследованию подобных инцидентов. Никто из служб "Росатома" информацию в соответствии с этой инструкцией не дает. Будучи членом Общественного совета, я боролся с бывшим главой компании Сергеем Кириенко, чтобы эту информацию мгновенно давали членам Общественного совета, а те, в свою очередь, могли отвечать СМИ. Так этот вопрос и повис в воздухе с 2006 года. 15 лет "Росатом" саботирует выдачу информации по подобным инцидентам, чтобы люди могли успокоить и население, и средства массовой информации», - возмутился Кузнецов
Эксперт отметил, что инцидент как минимум принесет значительные убытки.
«Второй блок, на котором произошел данный инцидент, отправлен в ремонт, это уже говорит о том, что те события, которые произошли, серьезные. Потребители должны быть отключены от энергосистемы, в которую атомная станция выдает свою энергию, и должны быть замещающие мощности, чтобы покрыть те потребности, которые есть. И энергоблок стоит, не зарабатывает денег», - напомнил профессор.
Ранее «Росатом» попал в топ-10 самых привлекательных работодателей в сфере бизнеса и коммерции по версии агентства Universum.
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