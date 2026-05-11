СМИ: В рассекреченных США файлах описываются инопланетяне ростом 120 см

Издание пишет, что в одной из служебных записок сказано, что в отчетах за 1965 год, названный «годом наибольшего числа наблюдений НЛО», подробно описано, как множество свидетелей в мире видели выходивших из НЛО существ, а в обломках кораблей нашли микроскопические сферы из неизвестного металла.

Несколько свидетелей сообщили, что видели членов экипажа, приземлившихся с этих объектов. Очевидцы рассказали, что существа были ростом около 107–122 см, в скафандрах и шлемах на головах. В рассекреченных файлах описываются обломки разбившихся летающих тарелок, которые находили минимум трижды.

Ранее Трамп предложил общественности ознакомиться с рассекреченными материалами Пентагона о НЛО, при этом надо «радоваться и наслаждаться» чтением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

