СМИ: Верховный лидер Ирана Хаменеи пропал в самый неподходящий момент
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пропал тогда, когда переговорщики нуждаются в нем «больше всего», сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, политик не появлялся на публике с тех пор, как получил ранения в результате авиаудара. Его отсутствие становится все большей проблемой для Тегерана на переговорах с Вашингтоном о прекращении огня.
Газета пишет, что в Иране возникли разногласия по поводу того, насколько далеко власти готовы зайти, чтобы заключить соглашение с США. Некоторые радикальные политики разместили в социальных сетях посты с просьбой к Хаменеи высказаться по поводу переговоров с американской стороной.
Ранее стало известно, что Хаменеи идёт на поправку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
