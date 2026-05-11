СМИ: Верховный лидер Ирана Хаменеи пропал в самый неподходящий момент

По данным издания, политик не появлялся на публике с тех пор, как получил ранения в результате авиаудара. Его отсутствие становится все большей проблемой для Тегерана на переговорах с Вашингтоном о прекращении огня.

Газета пишет, что в Иране возникли разногласия по поводу того, насколько далеко власти готовы зайти, чтобы заключить соглашение с США. Некоторые радикальные политики разместили в социальных сетях посты с просьбой к Хаменеи высказаться по поводу переговоров с американской стороной.

Ранее стало известно, что Хаменеи идёт на поправку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

