СМИ: Переговорщиками с Россией может выступить дуэт Шредер-Штайнмайер
Одним из вариантов на мирных переговорах с Россией может быть посреднический дуэт Герхарда Шредера и Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщает Der Spiegel.
По данным издания, данный вариант обсуждается в правящей коалиции ФРГ, где считают, что в одиночку Шредер, которого президент России Владимир Путин назвал лично для себя предпочтительным кандидатом на переговорах, может не справиться. При этом срок полномочий Штайнмайера на посту президента Германии скоро истекает.
Пока в правящей коалиции страны обсуждают, может ли Штайнмайер сыграть роль в переговорах с РФ.
Ранее в России ответили на инициативу Евросоюза начать переговоры по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Верховный лидер Ирана Хаменеи пропал в самый неподходящий момент
- СМИ: В рассекреченных США файлах описываются инопланетяне ростом 120 см
- СМИ: Переговорщиками с Россией может выступить дуэт Шредер-Штайнмайер
- Минобороны: Более 16 тысяч нарушений ВСУ произошло в зоне СВО с начала перемирия
- Мэр Анапы объяснила запах газа работами на базе у Новороссийска
- Ушаков: Уиткофф и Кушнер приедут в Москву
- Воспитательная работа: В школах могут сделать «Уроки мужества»
- СМИ: Группа альпинистов застряла на вершине Эльбруса
- «Сочи» досрочно вылетел из РПЛ
- CENTCOM: США перенаправили более 60 судов с начала блокады Ормузского пролива