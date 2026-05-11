Украинского бизнесмена, который кидал камни в редкого тюленя на Гавайях, наказали местные жители

Украинский бизнесмен Игорь Литвинчук, он же - живодёр, который кидал булыжники в редкого тюленя-монаха, получил отпор от местных жителей, сообщает Telegram-канал Shot.

Жители острова Мауи устроили акцию по поискам агрессора, который кидал камни в местного любимца Лани. Они выяснили и опубликовали место проживания бизнесмена из Украины и адреса, где базируется его бизнес в Сиэтле.

Один из разъярённых жителей встретил 37-летнего живодёра около дома и нанёс несколько сильных ударов по голове. Мэр острова Мауи Ричард Биссен заявил, что турист, бросивший камень в животное, будет привлечён к ответственности.

Во время задержания Литвинчук заявил: «Мне всё равно, я богат, штрафуйте меня. Я могу заплатить». Теперь ему грозит тюремный срок до пяти лет за издевательство над животными.

