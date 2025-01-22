«Переписать историю»: Призыв расследовать гибель Лермонтова сочли неуместным
Криминалист Михаил Игнатов заявил НСН, что даже с помощью современных технологий не получится выяснить, мог ли кто-то третий стрелять в поэта на дуэли.
Возобновлять расследование гибели Михаила Лермонтова нецелесообразно, так как никаких новых деталей выяснить не получится, только теоретически предположить, заявил НСН криминалист Михаил Игнатов.
Народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев направил в Следственный комитет обращение с просьбой расследовать гибель поэта Михаила Лермонтова в 1841 году. Депутат призывает проверить все обстоятельства дела, так как Лермонтов умер от пули, попавшей в тело поэта по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов. Игнатов идею не поддержал.
«Трудно сказать, как отреагирует Следственный комитет на это обращение, потому что на сегодняшний день уже нет ни очевидцев, ни исполнителей, ни возможных заказчиков. Это была дуэль, она была обоюдной, тогда так было принято. Теоретически можно по формулам вычислить, по какой траектории должна лететь пуля, анализируя вид оружия, начальную скорость полета пули, расстояние между стрелявшими. Можно рассчитать, должна ли быть прямая траектория полета или в виде параболы», - отметил он.
При этом Игнатов уверен, что ничего нового узнать не получится, а сегодня есть и более актуальные проблемы.
«У нас есть более серьезные и актуальные проблемы сейчас. В истории уже поставлена жирная точка, зачем искать черную кошку в черной комнате, если ее там нет? Мы уже никогда не выясним, кто там мог быть третьим лицом, кроме дуэлянтов и секундантов, кто мог спрятаться за каким-то деревом и произвести выстрел. Просто все хотят стать участниками мировой сенсации и переписать немного историю. Я считаю, что это сегодня неуместно», - добавил собеседник НСН.
Михаил Лермонтов погиб в 1841 году в Пятигорске после дуэли с майором в отставке Николаем Мартыновым.
Ранее в Санкт-Петербурге начали восстановление музея памяти Лермонтова во втором корпусе лицея № 280 в здании Николаевского кавалерийского училища, передает «Радиоточка НСН».
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