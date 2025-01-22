«Переписать историю»: Призыв расследовать гибель Лермонтова сочли неуместным

«Трудно сказать, как отреагирует Следственный комитет на это обращение, потому что на сегодняшний день уже нет ни очевидцев, ни исполнителей, ни возможных заказчиков. Это была дуэль, она была обоюдной, тогда так было принято. Теоретически можно по формулам вычислить, по какой траектории должна лететь пуля, анализируя вид оружия, начальную скорость полета пули, расстояние между стрелявшими. Можно рассчитать, должна ли быть прямая траектория полета или в виде параболы», - отметил он.

При этом Игнатов уверен, что ничего нового узнать не получится, а сегодня есть и более актуальные проблемы.

«У нас есть более серьезные и актуальные проблемы сейчас. В истории уже поставлена жирная точка, зачем искать черную кошку в черной комнате, если ее там нет? Мы уже никогда не выясним, кто там мог быть третьим лицом, кроме дуэлянтов и секундантов, кто мог спрятаться за каким-то деревом и произвести выстрел. Просто все хотят стать участниками мировой сенсации и переписать немного историю. Я считаю, что это сегодня неуместно», - добавил собеседник НСН.

Михаил Лермонтов погиб в 1841 году в Пятигорске после дуэли с майором в отставке Николаем Мартыновым.

Ранее в Санкт-Петербурге начали восстановление музея памяти Лермонтова во втором корпусе лицея № 280 в здании Николаевского кавалерийского училища, передает «Радиоточка НСН».

