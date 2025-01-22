Депутат Бурляев попросил СК расследовать гибель Лермонтова
Народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев направил в Следственный комитет обращение с просьбой расследовать гибель поэта Михаила Лермонтова в 1841 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на текст документа.
Бурляев попросил СК о проведении «честного, непредвзятого расследования» с использованием имеющихся в распоряжении ведомства современных технологий. Как отметил парламентарий, многие десятилетия лермонтоведы и специалисты по криминалистике, баллистике, медицине указывали на недобросовестность следствия, проведенного после убийства поэта.
«Необходимо профессиональное расследование всех обстоятельств, приведших к "дуэли" и смерти... М. Ю. Лермонтова (от пули, попавшей в тело поэта по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов)», — подчеркнул депутат.
Михаил Лермонтов погиб в 1841 году в Пятигорске после дуэли с майором в отставке Николаем Мартыновым.
Ранее в Санкт-Петербурге начали восстановление музея памяти Лермонтова во втором корпусе лицея № 280 в здании Николаевского кавалерийского училища, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru