Депутат Бурляев попросил СК расследовать гибель Лермонтова

Народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев направил в Следственный комитет обращение с просьбой расследовать гибель поэта Михаила Лермонтова в 1841 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Бурляев попросил СК о проведении «честного, непредвзятого расследования» с использованием имеющихся в распоряжении ведомства современных технологий. Как отметил парламентарий, многие десятилетия лермонтоведы и специалисты по криминалистике, баллистике, медицине указывали на недобросовестность следствия, проведенного после убийства поэта.

«Необходимо профессиональное расследование всех обстоятельств, приведших к "дуэли" и смерти... М. Ю. Лермонтова (от пули, попавшей в тело поэта по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов)», — подчеркнул депутат.

Михаил Лермонтов погиб в 1841 году в Пятигорске после дуэли с майором в отставке Николаем Мартыновым.

Ранее в Санкт-Петербурге начали восстановление музея памяти Лермонтова во втором корпусе лицея № 280 в здании Николаевского кавалерийского училища, пишет 360.ru.

