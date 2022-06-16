«Никто не предлагал!» Пригожин опроверг легенду о «крыше» для музыкантов в 90-е

В шоу-бизнесе 90-х были свои сложности, однако и современность предоставляет свои возможности, отметил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков ранее в интервью «Мосленте» отмечал, что в 1990-е гг. у каждого проекта, будь то бизнес или музыкальная группа, была так называемая «крыша», без которой выжить было невозможно.

«Не знаю, я с таким не сталкивался. Я продюсер, менеджер, я всегда защищал интересы артистов, и на том поле, в котором я работал, на участке, который я представлял, у нас подобного не было никогда! Никто ко мне с таким предложением касательно крыши даже не приходил. Вообще "Руки Вверх!" достаточно молодая группа, может, они рассказывают чью-то историю, не свою (группа была основана в 1995 году – прим. НСН). Мне трудно поверить, что у "Руки Вверх!" была крыша. Тогда было интересно, что шоу-бизнес как инструмент, как сама отрасль формировалась в новую эру, появилось очень много разных музыкантов с большими возможностями, появились разные жанры. Тогда были возможности, а сегодня – вакханалия», - отметил продюсер.

При этом Пригожин напомнил, что и новое время предоставляет возможности для артистов.

«Ностальгия присутствует только по одной простой причине – мне было 20 лет. Ностальгия по возрасту, по тому, что я был юн и активен, хотя я и сейчас активный. Мне грустно за юность, вот и все. Никаких сложностей особых не было, были возможности, условия. Но было все по-другому. Тогда было так, сейчас – по-другому. Каждое время выглядит по-новому! Сейчас тоже эра новых возможностей, благодаря онлайну многие стали раскручиваться, не прибегая к ресурсам телевидения, радио. Музыки стало много, возможностей и телодвижений стало больше», - подытожил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее выступление группы БИ-2 на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было отменено без объяснения причин. При этом мероприятие должно было пройти уже 17 июня.

