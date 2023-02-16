Правозащитница: ВОЗ готовит соглашение, которое лишит Россию суверенитета

С принятием пандемического соглашения будут не рекомендации ВОЗ, а строгие регламенты, отметила в эфире НСН Элина Жгутова. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовит соглашение, принятие которого будет означать полную потерю суверенитета России, заявила в пресс-центре НСН правозащитница, член экспертного совета комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Элина Жгутова.

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«В мае будет сессия ВОЗ, на которой будет принято пандемическое соглашение. Это будет означать полную потерю суверенитета нашей не только медицинской независимости, но и национальной. Здесь предусматривается, что напрямую будут организованы санитарные комитеты на местах. Уже будут не рекомендации, как ВОЗ говорит, а строгие регламенты, приказы. Что-то подобное мы уже видели во времена короанвируса. Сейчас мы стоим на пороге потери суверенитета страны», - сказала Жгутова.

Ранее 16 февраля, ТАСС сообщил, что руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением приостановить соглашение о сотрудничестве между правительством России и ВОЗ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РоссияВОЗ
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