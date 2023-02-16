Правозащитница: ВОЗ готовит соглашение, которое лишит Россию суверенитета
С принятием пандемического соглашения будут не рекомендации ВОЗ, а строгие регламенты, отметила в эфире НСН Элина Жгутова.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовит соглашение, принятие которого будет означать полную потерю суверенитета России, заявила в пресс-центре НСН правозащитница, член экспертного совета комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Элина Жгутова.
«В мае будет сессия ВОЗ, на которой будет принято пандемическое соглашение. Это будет означать полную потерю суверенитета нашей не только медицинской независимости, но и национальной. Здесь предусматривается, что напрямую будут организованы санитарные комитеты на местах. Уже будут не рекомендации, как ВОЗ говорит, а строгие регламенты, приказы. Что-то подобное мы уже видели во времена короанвируса. Сейчас мы стоим на пороге потери суверенитета страны», - сказала Жгутова.
Ранее 16 февраля, ТАСС сообщил, что руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением приостановить соглашение о сотрудничестве между правительством России и ВОЗ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+0 / сут.
Умерли
396 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+0 / сут.
- Число погибших при падении Су-34 в Ейске увеличилось до 16
- «Жахнуть успеем»: Журова не увидела причин признавать МОК нежелательным
- Российские военные уничтожили более 100 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
- Госдума одобрила прекращение действия Конвенций Совета Европы
- Депутат Терюшков: Галкину и Пугачевой не место в России
- Володин призвал взыскать ущерб от взрывов на «Северных потоках»
- СМИ: Warner Bros приступила к разработке фильма «Гарри Поттер и проклятое дитя»
- Лукашенко заявил о переносе «Большого разговора с президентом»
- На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
- Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Хорватии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru