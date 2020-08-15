Никас Сафронов назвал сумму ежемесячных трат
Художник Никас Сафронов раскрыл сумму личных ежемесячных трат. Об этом сообщает Газета.ru
«Могу потратить в месяц миллион, два, пять. Мне надо для жизни немногое: кусок сыра, бутылку хорошего вина и хлеб. Также мне нужен мольберт и краски. И на этом, пожалуй, все», — цитирует художника Teleprogramma.pro.
Сафронов признался, что у него нет привычки откладывать. Художник часто тратит сразу все заработанное.
Значительные расходы, по словам Сафронова, - это помощь родственникам и благотворительность.
Ранее художник Никас Сафронов в эфире НСН прокомментировал инициативу по созданию государственного фонда, в который будет передаваться недвижимость одиноких пенсионеров взамен на пожизненное содержание.
«Конечно, лучше, если такой фонд будет государственным, это дает надежду, что все будет честно», – сказал он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
918 тыс.+5 061 / сут.
Умерли
15 617+119 / сут.
Выздоровели
729 тыс.+6 447 / сут.
- Никас Сафронов назвал сумму ежемесячных трат
- Минздав РФ: В России начато производство вакцины от коронавируса
- Зеленский оценил передачу задержанных под Минском россиян Москве
- Эксперты поспорили об эффективности российской вакцины от COVID-19
- В России за сутки выявили 5061 зараженных COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru