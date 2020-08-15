Никас Сафронов назвал сумму ежемесячных трат

Сафронов признался, что у него нет привычки откладывать. Художник часто тратит сразу все заработанное.

Значительные расходы, по словам Сафронова, - это помощь родственникам и благотворительность.

Ранее художник Никас Сафронов в эфире НСН прокомментировал инициативу по созданию государственного фонда, в который будет передаваться недвижимость одиноких пенсионеров взамен на пожизненное содержание.

«Конечно, лучше, если такой фонд будет государственным, это дает надежду, что все будет честно», – сказал он.

