Никас Сафронов назвал сумму ежемесячных трат

Художник Никас Сафронов раскрыл сумму личных ежемесячных трат. Об этом сообщает Газета.ru

«Могу потратить в месяц миллион, два, пять. Мне надо для жизни немногое: кусок сыра, бутылку хорошего вина и хлеб. Также мне нужен мольберт и краски. И на этом, пожалуй, все», — цитирует художника Teleprogramma.pro.

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Сафронов признался, что у него нет привычки откладывать. Художник часто тратит сразу все заработанное.

Значительные расходы, по словам Сафронова, - это помощь родственникам и благотворительность.

Ранее художник Никас Сафронов в эфире НСН прокомментировал инициативу по созданию государственного фонда, в который будет передаваться недвижимость одиноких пенсионеров взамен на пожизненное содержание.

«Конечно, лучше, если такой фонд будет государственным, это дает надежду, что все будет честно», – сказал он.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:ХудожникиНикас Сафронов
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