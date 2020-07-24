Художник надеется на честность государства по отношению к одиноким пенсионерам
Художник Никас Сафронов в эфире НСН прокомментировал инициативу по созданию государственного фонда, в который будет передаваться недвижимость одиноких пенсионеров взамен на пожизненное содержание.
Союз потребителей России предложил создать государственный фонд, в который будет передаваться недвижимость одиноких пенсионеров взамен на их пожизненное содержание.
Художник Никас Сафронов в эфире НСН напомнил, что подобные учреждения ранее существовали, но так как это был частный бизнес, там процветал криминал.
«Это рождено проблемой одиноких людей, у которых нет наследников. В свое время уже были подобные фонды, только они были частными. Там было много криминала, и, как правило, продолжительность жизни тех пенсионеров, заключивших с фондами контракт, сокращалась. Конечно, лучше, если такой фонд будет государственным, это дает надежду, что все будет честно», – сказал он.
Кроме того, Никас Сафронов в эксклюзивном интервью НСН признал российских туристов продолжать соблюдать меры предосторожности на фоне открытия границ ряда стран.
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