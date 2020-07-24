Художник надеется на честность государства по отношению к одиноким пенсионерам

Художник Никас Сафронов в эфире НСН прокомментировал инициативу по созданию государственного фонда, в который будет передаваться недвижимость одиноких пенсионеров взамен на пожизненное содержание.

Союз потребителей России предложил создать государственный фонд, в который будет передаваться недвижимость одиноких пенсионеров взамен на их пожизненное содержание.

Художник Никас Сафронов в эфире НСН напомнил, что подобные учреждения ранее существовали, но так как это был частный бизнес, там процветал криминал.

Экономист: Пенсионный налоговый вычет не поможет скопить на старость

«Это рождено проблемой одиноких людей, у которых нет наследников. В свое время уже были подобные фонды, только они были частными. Там было много криминала, и, как правило, продолжительность жизни тех пенсионеров, заключивших с фондами контракт, сокращалась. Конечно, лучше, если такой фонд будет государственным, это дает надежду, что все будет честно», – сказал он.

Кроме того, Никас Сафронов в эксклюзивном интервью НСН признал российских туристов продолжать соблюдать меры предосторожности на фоне открытия границ ряда стран.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:НедвижимостьПенсионерыНикас Сафронов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры