Художник надеется на честность государства по отношению к одиноким пенсионерам

«Это рождено проблемой одиноких людей, у которых нет наследников. В свое время уже были подобные фонды, только они были частными. Там было много криминала, и, как правило, продолжительность жизни тех пенсионеров, заключивших с фондами контракт, сокращалась. Конечно, лучше, если такой фонд будет государственным, это дает надежду, что все будет честно», – сказал он.

Кроме того, Никас Сафронов в эксклюзивном интервью НСН признал российских туристов продолжать соблюдать меры предосторожности на фоне открытия границ ряда стран.

