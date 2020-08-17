Никакой романтики - чистый экстремизм

Аббревиатура в названии может быть расшифрована как «Арестантский уклад един»* или «Арестантское уголовное единство»*.

Деятельность этого движения отныне запрещена на всей территории России. Теперь причастность к этой организации будет трактоваться как экстремизм, подпадая под действие части первой статьи 282-й УК РФ «Организация экстремистского сообщества». Максимальное наказание по ней – до 12 лет лишения свободы. Таким образом, удовлетворен иск Генеральной прокуратуры РФ.

Верховный суд согласился с доводами надзорного ведомства о том, что организация является хорошо структурированной и управляемой. В рамках движения и в его интересах участниками совершались правонарушения экстремистской направленности. Как считают в Генпрокуратуре, движение представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В его деятельность, в том числе преступную, активно вовлекались подростки и молодежь.