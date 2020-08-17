Никакой романтики - чистый экстремизм
Верховный суд РФ признал экстремистской организацией криминальное движение или субкультуру АУЕ*
Аббревиатура в названии может быть расшифрована как «Арестантский уклад един»* или «Арестантское уголовное единство»*.
Деятельность этого движения отныне запрещена на всей территории России. Теперь причастность к этой организации будет трактоваться как экстремизм, подпадая под действие части первой статьи 282-й УК РФ «Организация экстремистского сообщества». Максимальное наказание по ней – до 12 лет лишения свободы. Таким образом, удовлетворен иск Генеральной прокуратуры РФ.
Верховный суд согласился с доводами надзорного ведомства о том, что организация является хорошо структурированной и управляемой. В рамках движения и в его интересах участниками совершались правонарушения экстремистской направленности. Как считают в Генпрокуратуре, движение представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В его деятельность, в том числе преступную, активно вовлекались подростки и молодежь.
Запрещенное отныне движение зародилось в местах лишения свободы и до начала века не выходило за пределы исправительных учреждений. Затем из Забайкальского края оно начало распространяться в Иркутскую, Оренбургскую области и Бурятию, напоминает «Лента.ру». По данным Генпрокуратуры, у движения больше 34 тысяч активных приверженцев в 40 регионах страны, причем без малого половина – подростки в возрасте от 13 до 17 лет. Популярность движения в соцсетях поражает еще больше: около 40 тысяч групп, число участников которых превышает 6,5 миллиона человек.
Идеология запрещенного по суду движения пропагандирует насилие, отрицание общепринятой морали и любых форм управления. Участники движения насаждают идеи борьбы с правоохранительными органами и властями всех уровней. Это подтвердил НСН адвокат Тимур Маршани. По его словам, это делается для вовлечения в преступную деятельность новых рекрутов, формирование романтизма вокруг воровского мира и стимулирование людей совершать криминальные преступления.
«Важно учитывать, что вектор на подрыв авторитета государственной власти нацелен и на создание такого авторитета у преступных лидеров, которые таким образом получают легитимность как арбитры при разрешении тех или иных спорных ситуаций. Костяк этой организации составляют люди бывалые, имевшие тюремный опыт, в этом сообществе сформировалась субкультура, которая получает свое распространение в регионах России. АУЕ* - это не просто организация - это образ жизни, которому придает статус воровская романтика и воровские понятия».
Собеседник агентства предостерег молодежь от попыток самоутверждения путем участия в такого рода организациях.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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