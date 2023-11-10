«Никакой грамматики!»: Глава Чувашии раскрыл секреты сохранения национальных языков

«Да, когда люди говорят на каком-то языке, они начинают на нем думать. В Чувашской республике большинство людей думает и на чувашском, и на русском языках. Этот принцип хорошо отражен в словах нашего великого просветителя Ивана Яковлева, который говорил, что, чем больше языков знает человек, тем богаче он становится. Особенно важно знание своего родного языка. Поэтому у нас в республике в 2020 году мы реализовали концепцию по изучению языка, чтобы не изучать грамматику, а исходить из принципа «понимать и использовать в быту», - отметил он.

По его словам, в регионе полностью пересмотрены курсы подготовки и учебники для изучения чувашского – детям прививают интерес, а не мучают грамматикой.

«Для этого мы полностью переработали курсы подготовки, разработали и утвердили учебники и учебные пособия. Эти пособия имеют различное содержание и подходы – интерактивные, игровые форматы. Сегодня замечена очень интересная тенденция у нас, что сами дети, которые обучаются в сугубо русскоязычных школах, выходят с инициативой открытия разговорных клубов чувашского языка. Все согласились с тем, что такая форма внеурочной активности помогает детям, а для учителей это существенная поддержка. Изучение языков надо поощрять», - заключил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал русский язык величайшим достоянием СНГ, которое нельзя потерять. Об этом он заявил на саммите организации в Бишкеке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

