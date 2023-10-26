«Туристов не ждем?»: Ресторатор назвал вредной идею «русских» вывесок

Ранее глава комитета по культуре Елена Ямпольская и ряд депутатов внесли законопроект по борьбе с заимствованиями. Они считают, что сегодня слишком активно используются рекламные вывески на иностранном языке.

«К таким инициативам мы относимся негативно. Это не первая, не вторая и даже не пятая инициатива подобного рода за последние годы. Я думаю, что она имеет большее отношение к медийному резонансу, чем к объективной законотворческой деятельности. Если закон будет принят, то его, конечно, придется соблюдать, но ничего позитивного я в этом не вижу. Означает ли эта борьба с англицизмом, что мы вообще никак не ориентируемся на иноязычных пользователей городской инфраструктуры, не ждем никаких туристов и прочее? Уберут ли по этому же принципу транслитерацию названий станций метро, которые продублированы на латинице? Вопросов к этой инициативе очень много», - сказал собеседник НСН.