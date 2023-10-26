«Туристов не ждем?»: Ресторатор назвал вредной идею «русских» вывесок
Отказаться от английских вывесок - то же самое, что отказаться от всех иностранных туристов, заявил НСН ресторатор Глеб Марач.
Замена англоязычных вывесок - дополнительные расходы для бизнеса и крайне непродуктивная идея, заявил НСН сооснователь ресторанной группы Joi Team (проекты True Cost, Nome, Backroom, Code Coffee, Tangiers Lounge, Квартира) Глеб Марач.
Ранее глава комитета по культуре Елена Ямпольская и ряд депутатов внесли законопроект по борьбе с заимствованиями. Они считают, что сегодня слишком активно используются рекламные вывески на иностранном языке.
«К таким инициативам мы относимся негативно. Это не первая, не вторая и даже не пятая инициатива подобного рода за последние годы. Я думаю, что она имеет большее отношение к медийному резонансу, чем к объективной законотворческой деятельности. Если закон будет принят, то его, конечно, придется соблюдать, но ничего позитивного я в этом не вижу. Означает ли эта борьба с англицизмом, что мы вообще никак не ориентируемся на иноязычных пользователей городской инфраструктуры, не ждем никаких туристов и прочее? Уберут ли по этому же принципу транслитерацию названий станций метро, которые продублированы на латинице? Вопросов к этой инициативе очень много», - сказал собеседник НСН.
По его словам, обязательство замены всех англоязычных вывесок сильно ударит по бизнесу с финансовой точки зрения.
«Что касается замены вывесок и прочей полиграфии – это, безусловно, дополнительные расходы, особенно для крупных сетевых проектов, но проблема больше в том, что существует ряд успешных концепций, которые в основе своей имеют отсылки и прямое взаимодействие с мировой культурой, с мировым ресторанным бизнесом и прочими мировыми явлениями, и событиями, поэтому такое предложение мне кажется непродуктивным», - заключил Глеб Марач.
Ранее Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов предложил избавиться от англицизма «релокант» и называть таких людей перебежчиками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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