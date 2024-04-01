«Никакого образования»: Врач призвал не доверять рекомендациям нутрициологов

«Нутрициолог не является врачом, это не медицинская специальность. Вы можете курсы окончить и стать нутрициологом. По закону РФ вы не имеете права работать с людьми, давать рекомендации, не имеете права даже трактовать анализы. Вы можете в целом давать общие рекомендации людям, не в каком-то конкретном случае. Как, не зная медицины и анатомии, можно давать какие-то рекомендации человеку? У него могут быть скрытые заболевания, включая сахарный диабет. Сертифицировать их никак нельзя, они к медицине не относятся. Любой сейчас может назвать себя нутрициологом после месячных курсов», - объяснил он.

В связи с этим Ковальков призвал обращаться за рекомендациями только к врачам.

«Если вы собираетесь изменить что-то в своем здоровье, вам надо идти к врачам. Если вы хотите прослушать лекцию о правильном сочетании белков, жиров и углеводов не у вас конкретно, тогда можете обратиться к нутрициологу. Есть диетология, и то врач должен дополнительное образование в этом случае получать», - заключил собеседник НСН.

Между тем, в министерстве труда и соцразвития уточнили, что пока не получали никаких предложений по разработке профессионального стандарта «Консультант по рациональному и здоровому питанию (нутрициолог)». Этим занимается Национальная ассоциация клинического питания с согласования «Национальной медицинской палаты», передает «Радиоточка НСН».

