«Никакого образования»: Врач призвал не доверять рекомендациям нутрициологов
Алексей Ковальков заявил НСН, что любой человек может стать «специалистом по питанию» после месячного обучающего курса.
Нутрициологи не получают медицинское образование, любой человек может стать «специалистом по питанию» после месячного обучающего курса, заявил врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с НСН. Он призвал не доверять подобным рекомендациям без консультации с врачом.
Профессиональный стандарт «Нутрициолог» может появиться в России. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он также предлагает ввести обязательную сертификацию таких специалистов по питанию. Ковальков заявил, что сертифицировать в данном случае нечего.
«Нутрициолог не является врачом, это не медицинская специальность. Вы можете курсы окончить и стать нутрициологом. По закону РФ вы не имеете права работать с людьми, давать рекомендации, не имеете права даже трактовать анализы. Вы можете в целом давать общие рекомендации людям, не в каком-то конкретном случае. Как, не зная медицины и анатомии, можно давать какие-то рекомендации человеку? У него могут быть скрытые заболевания, включая сахарный диабет. Сертифицировать их никак нельзя, они к медицине не относятся. Любой сейчас может назвать себя нутрициологом после месячных курсов», - объяснил он.
В связи с этим Ковальков призвал обращаться за рекомендациями только к врачам.
«Если вы собираетесь изменить что-то в своем здоровье, вам надо идти к врачам. Если вы хотите прослушать лекцию о правильном сочетании белков, жиров и углеводов не у вас конкретно, тогда можете обратиться к нутрициологу. Есть диетология, и то врач должен дополнительное образование в этом случае получать», - заключил собеседник НСН.
Между тем, в министерстве труда и соцразвития уточнили, что пока не получали никаких предложений по разработке профессионального стандарта «Консультант по рациональному и здоровому питанию (нутрициолог)». Этим занимается Национальная ассоциация клинического питания с согласования «Национальной медицинской палаты», передает «Радиоточка НСН».
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