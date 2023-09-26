Эндокринолог назвала самый опасный для организма сахарозаменитель
Самым неблагоприятным сахарозаменителем с точки зрения здоровья сегодня можно считать фруктозу, рассказала эндокринолог Европейского Медицинского Центра Юлия Катхурия.
По ее словам, употребление искусственно синтезированной фруктозы приводит к избыточному весу, нарушению работы печени, повышению уровня триглицеридов, мочевой кислоты, передает «Газета.Ru».
До этого специалисты рассказали, какие продукты улучшают умственную деятельность. Наш мозг состоит из воды и жира, поэтому следует подкармливать его соответствующей пищей, говорит гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белёва, передают "Известия".
Ранее специалист по детоксикационному питанию, нутрицолог Юлия Савельева посоветовала употреблять в пищу печень трески при дефиците витамина D в организме. По ее словам, признаками нехватки витамина D являются частые перепады настроения и простуды, мышечные боли, судороги и потеря аппетита. Савельева отметила, что употребление определенных продуктов питания позволяет восполнить дефицит витамина D – его можно получить из жирных сортов рыбы, печени трески, яичных желтков и молочных продуктов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Монсон завершит карьеру реваншем против Тактарова
- Шмыгаль заявил о выполнении Киевом всех рекомендаций по членству в ЕС
- Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля к июню 2024 года
- VK «переехала» с Британских Виргинских островов в Россию
- Женщина получила ранение при обстреле ВСУ белгородского села Долгое
- Эндокринолог назвала самый опасный для организма сахарозаменитель
- Цены на пшеницу в России упали до июньского минимума
- Врач предупредила об опасности гиалуроновой кислоты
- Психолог посоветовала не бороться с грустью во время осенней хандры
- Турист из России попал под винты катера в Паттайе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru