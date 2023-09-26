Эндокринолог назвала самый опасный для организма сахарозаменитель

До этого специалисты рассказали, какие продукты улучшают умственную деятельность. Наш мозг состоит из воды и жира, поэтому следует подкармливать его соответствующей пищей, говорит гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белёва, передают "Известия".



Ранее специалист по детоксикационному питанию, нутрицолог Юлия Савельева посоветовала употреблять в пищу печень трески при дефиците витамина D в организме. По ее словам, признаками нехватки витамина D являются частые перепады настроения и простуды, мышечные боли, судороги и потеря аппетита. Савельева отметила, что употребление определенных продуктов питания позволяет восполнить дефицит витамина D – его можно получить из жирных сортов рыбы, печени трески, яичных желтков и молочных продуктов, передает «Радиоточка НСН».

