В Госдуме предложили ввести профстандарт «Нутрицолог»

Профессиональный стандарт «Нутрициолог» может появиться в России. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он также предлагает ввести обязательную сертификацию таких специалистов по питанию.

Чернышов оформил своё предложение в виде письма на имя заместителей председателя правительства Татьяны Голиковой и Дмитрия Чернышенко, сообщают «Известия». По данным парламентария, по разным оценкам, в России сейчас начитывается от 150 тысяч до полумиллиона таких консультантов. Однако совсем немногие из них имеют медицинское или иное смежное высшее образование.