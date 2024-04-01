В Госдуме предложили ввести профстандарт «Нутрицолог»
Профессиональный стандарт «Нутрициолог» может появиться в России. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он также предлагает ввести обязательную сертификацию таких специалистов по питанию.
Чернышов оформил своё предложение в виде письма на имя заместителей председателя правительства Татьяны Голиковой и Дмитрия Чернышенко, сообщают «Известия». По данным парламентария, по разным оценкам, в России сейчас начитывается от 150 тысяч до полумиллиона таких консультантов. Однако совсем немногие из них имеют медицинское или иное смежное высшее образование.
Большинство нутрицологов только окончили курсы и других обучающие ускоренные программы. Как заявил изданию заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов, нутрициология рассматривает общие закономерности влияния питания на организм человека. Консультанты не имеют права выдавать рекомендации по лечению или профилактике тех или иных заболеваний посредством продуктов, хотя, нередко, именно этим и занимаются.
Между тем, в министерстве труда и соцразвития уточнили, что пока не получали никаких предложений по разработке профессионального стандарта «Консультант по рациональному и здоровому питанию (нутрициолог)». Этим занимается Национальная ассоциация клинического питания с согласования «Национальной медицинской палаты».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru