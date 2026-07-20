Учителя отвергли идею устной проверки «домашки» из-за ИИ
Устную проверку домашних заданий никто не отменял, при этом хороший учитель всегда разберется, где решение от ИИ, а где нет, сказал в эфире НСН Всеволод Луховицкий.
В России нет необходимости менять систему проверки домашних заданий в школах из-за возможного использования учениками нейросетей, заявил в интервью НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб ранее заявил РИА Новости, что домашние задания необходимо обязательно «устно верифицировать». По его мнению, ученики должны объяснять, как решили «домашку», что снизит использование ими помощи искусственного интеллекта (ИИ). Луховицкий отметил, что не понимает смысл нововведений.
«Так и сейчас очень часто домашние работы проверяются в устном виде. Это зависит от учебного предмета и от задачи, которую ставит учитель, давая домашнее задание. Нигде не сказано, что учителя должны обязательно только проверять тетрадки, так что непонятен смысл этого заявления», - отметил он.
Глава профсоюза «Учитель» также провел параллели между использованием ИИ и обычным списыванием.
«Всегда будут дети, которым по разным причинам не хочется делать домашние задания, и они будут пытаться их не делать. До этого списывали друг у друга, сейчас появился ИИ, но это не значит, что надо отменять домашние задания или выдумывать какие-то особые формы. Хороший учитель всегда разберется, где искусственный интеллект, а где нет», - подчеркнул собеседник НСН.
Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что российских школьников нужно учить правильной работе с нейросетями, а не бороться с ними, как в свое время с калькуляторами.
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